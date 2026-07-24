Жибек Қуламбаева Германиядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева Гамбург (Германия) WТА 250 турнирини жуфтликлар баҳсида ғалаба билан бошлади.
Жибек латвиялик Дарья Семенистая билан биргаликда биринчи раундда Германия вакиллари Тамара Корпач — Нома Ноа-Акугуэни мағлуб этди.
Баҳс Қозоғистон-Латвия жуфтлиги фойдасига 6:3 ҳисобида ҳал бўлди.
1 соат 17 дақиқа давом этган ўйинда Қуламбаева — Семенистая эйс ишлатмади, лекин 12 та брейк-пойнтнинг 5 тасидан фойдаланди.
Германияликлар 1 та эйс, 2 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан ажралиб туришди.
Жибек Қуламбаева — Дарья Семенистая ярим финалга чиқиш учун иккинчи рақам остидаги чехиялик Жессика Малечкова — Мириам Скоч билан рақобатлашади.
Жибек Қуламбаева бунгача арманистонлик Алина Чараева билан биргаликда Яси (Руминия) шаҳрида бўлиб ўтган WТА 250 турнирининг финалига чиққан эди.
Эслатиб ўтамиз, Александр Бублик Австрия турнирининг чорак финалига йўл олди.