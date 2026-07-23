Александр Бублик Австрия турнирининг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 11-ракеткаси Александр Бублик Кицбюэль (Австрия) АТP 250 турнирини ғалаба билан бошлади.
Турнирнинг биринчи ракеткаси сифатида рўйхатга олинган ва иккинчи босқичда старт олган қозоғистонлик теннисчи биринчи учрашувини рейтингда 108-ўринни эгаллаган аргентиналик Факундо Диас Акостага қарши ўтказди.
Биринчи сетда Бублик 6:3 ҳисобида олдинга чиқиб олди. У иккинчи сетда ҳам ўзининг юқори маҳоратини намойиш этди — 7:5.
1 соат 19 дақиқа давом этган ўйинда А. Бублик 7 та брейк-пойнтдан 2 тасидан ва 8 та эйсдан фойдаланди. Аргентиналик спортчи 1 та эйс билан чекланди.
Александр Бублик ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 61-ракеткаси германиялик Даниэль Альтмайер ёки 81-ўринни эгаллаган словакиялик Алекс Молчан билан тўқнаш келади.
Ўтган йили А. Бублик ушбу турнирда чемпион бўлган эди. Шунинг учун, агар у чемпионлик унвонини ва очколарини ҳимоя қила олмаса, рейтингда пастга тушиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Тимофей Скатов Португалиядаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этгани ҳақида хабар берган эдик.