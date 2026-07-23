KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Александр Бублик Австрия турнирининг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 11-ракеткаси Александр Бублик Кицбюэль (Австрия) АТP 250 турнирини ғалаба билан бошлади.

    Бублик
    Фото: Kazinform

    Турнирнинг биринчи ракеткаси сифатида рўйхатга олинган ва иккинчи босқичда старт олган қозоғистонлик теннисчи биринчи учрашувини рейтингда 108-ўринни эгаллаган аргентиналик Факундо Диас Акостага қарши ўтказди.

    Биринчи сетда Бублик 6:3 ҳисобида олдинга чиқиб олди. У иккинчи сетда ҳам ўзининг юқори маҳоратини намойиш этди — 7:5.

    1 соат 19 дақиқа давом этган ўйинда А. Бублик 7 та брейк-пойнтдан 2 тасидан ва 8 та эйсдан фойдаланди. Аргентиналик спортчи 1 та эйс билан чекланди.

    Александр Бублик ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 61-ракеткаси германиялик Даниэль Альтмайер ёки 81-ўринни эгаллаган словакиялик Алекс Молчан билан тўқнаш келади.

    Ўтган йили А. Бублик ушбу турнирда чемпион бўлган эди. Шунинг учун, агар у чемпионлик унвонини ва очколарини ҳимоя қила олмаса, рейтингда пастга тушиши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, Тимофей Скатов Португалиядаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теннис Александр Бублик Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф