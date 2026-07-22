KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тимофей Скатов Португалиядаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 163-ракеткаси Тимофей Скатов Эшторил (Португалия) АТP 250 турнирининг иккинчи босқичига чиқди.

    Тимофей Скатов
    Фото: ktf.kz

    Т. Скатов саралаш мусобақасининг финалида мағлуб бўлган бўлса-да, турнир ташкилотчилари унга яна бир имконият беришди.

    Биринчи босқичда қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 98-ракеткаси, нидерландиялик Йеспер Де Йонг билан тўқнаш келди.

    Биринчи сетда нидерландиялик теннисчи яққол устунликни кўрсатди - 6:1.

    Кейин Т. Скатов камбэк қилиш имкониятига эга бўлди - 6:4, 6:3.

    2 соат 28 дақиқа давом этган кескин курашда Скатов эйс ишлатмади, аммо 8 та брейк-пойнтдан 5 тасидан фойдаланишга муваффақ бўлди. Йеспер Де Йонг 15 та эйс, 5 та брейк (17 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Шундай қилиб, сенсацион ғалабага эришган Тимофей Скатов чорак финал йўлланмаси учун дунёнинг 14-ракеткаси, россиялик Андрей Рублев билан рақобатлашади.

    Т. Скатов ҳозирда ATP Live рейтингида 150-ўринга кўтаилган.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Руминиядаги турнирнинг ярим финалига йўл олди.

    Теннис Спорт Тимофей Скатов
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф