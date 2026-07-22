Тимофей Скатов Португалиядаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 163-ракеткаси Тимофей Скатов Эшторил (Португалия) АТP 250 турнирининг иккинчи босқичига чиқди.
Т. Скатов саралаш мусобақасининг финалида мағлуб бўлган бўлса-да, турнир ташкилотчилари унга яна бир имконият беришди.
Биринчи босқичда қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 98-ракеткаси, нидерландиялик Йеспер Де Йонг билан тўқнаш келди.
Биринчи сетда нидерландиялик теннисчи яққол устунликни кўрсатди - 6:1.
Кейин Т. Скатов камбэк қилиш имкониятига эга бўлди - 6:4, 6:3.
2 соат 28 дақиқа давом этган кескин курашда Скатов эйс ишлатмади, аммо 8 та брейк-пойнтдан 5 тасидан фойдаланишга муваффақ бўлди. Йеспер Де Йонг 15 та эйс, 5 та брейк (17 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Шундай қилиб, сенсацион ғалабага эришган Тимофей Скатов чорак финал йўлланмаси учун дунёнинг 14-ракеткаси, россиялик Андрей Рублев билан рақобатлашади.
Т. Скатов ҳозирда ATP Live рейтингида 150-ўринга кўтаилган.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Руминиядаги турнирнинг ярим финалига йўл олди.