Жей Лонинг Алматидаги концерти қандай ўтди
ALMATY. Kazinform — Жаҳон эстрадаси юлдузи Женнифер Лопес Алматидаги “Марказий” стадионда яккахон концерт дастурини тақдим этди.
Мусиқий кечада 20 мингдан ортиқ киши, жумладан, қозоғистонликлар ва АҚШ, Япония, БАА, Канада, Жанубий Корея каби 35 дан ортиқ давлатдан 8 минг томошабин иштирок этди. Жей Ло ўз мухлислари олдида 2 соатдан кўпроқ вақт давомида чиқиш қилди. Америкалик юлдузнинг куйлаши ва оловли рақслари томошабинларга кўтаринки кайфият бағишлади.
Концертнинг энг қизиқарли дақиқаларидан бири - Женнифер Лопеснинг ёш ота-оналарга чақалоғининг жинсини аниқлашда ёрдам бергани бўлди. Юлдуз буни илтимос қилган эр-хотин қиз кутаётганини саҳнадан эълон қилди.
Алматидаги концерт - Ж.Лонинг «Up All Night» гастролларининг 19-чи ва охирги концерти бўлди.
Концертдан сўнг кўнгиллилар “Тоза Қозоғистон” экологик акцияси доирасида стадион ичи ва ташқарисини тозаладилар.
Жами концерт давомида 2960 нафар ходим жамоат хавфсизлигини таъминлади. Жумладан, 2240 нафар полициячи, 600 нафар ҳарбий хизматчи, 120 нафар хусусий хавфсизлик агентликлари вакиллари ва 300 нафар кўнгиллилар.
Концертга келганларга қулайлик яратиш мақсадида “Марказий” стадионга бепул автобуслар қатнови ташкил этилди. Бир неча йўналишда 50 дан ортиқ автобус қатнови йўлга қўйилди.