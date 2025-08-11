OZ
    Жей Лонинг Алматидаги концерти қандай ўтди

    ALMATY. Kazinform — Жаҳон эстрадаси юлдузи Женнифер Лопес Алматидаги “Марказий” стадионда яккахон концерт дастурини тақдим этди.

    Джей Ло концерті
    Фото: Досбол Атажан/Kazinform

    Мусиқий кечада 20 мингдан ортиқ киши, жумладан, қозоғистонликлар ва АҚШ, Япония, БАА, Канада, Жанубий Корея каби 35 дан ортиқ давлатдан 8 минг томошабин иштирок этди. Жей Ло ўз мухлислари олдида 2 соатдан кўпроқ вақт давомида чиқиш қилди. Америкалик юлдузнинг куйлаши ва оловли рақслари томошабинларга кўтаринки кайфият бағишлади.

    концерт джей ло
    Фото: Kazinform

    Концертнинг энг қизиқарли дақиқаларидан бири - Женнифер Лопеснинг ёш ота-оналарга чақалоғининг жинсини аниқлашда ёрдам бергани бўлди. Юлдуз буни илтимос қилган эр-хотин қиз кутаётганини саҳнадан эълон қилди.

    Алматидаги концерт - Ж.Лонинг «Up All Night» гастролларининг 19-чи ва охирги концерти бўлди.

    Джей Ло концерті
    Фото: Досбол Атажан/Kazinform

    Концертдан сўнг кўнгиллилар “Тоза Қозоғистон” экологик акцияси доирасида стадион ичи ва ташқарисини тозаладилар.

    Джей Ло концерті
    Фото: Досбол Атажан/Kazinform

    Жами концерт давомида 2960 нафар ходим жамоат хавфсизлигини таъминлади. Жумладан, 2240 нафар полициячи, 600 нафар ҳарбий хизматчи, 120 нафар хусусий хавфсизлик агентликлари вакиллари ва 300 нафар кўнгиллилар.

    концерт джей ло
    Фото: Kazinform

    Концертга келганларга қулайлик яратиш мақсадида “Марказий” стадионга бепул автобуслар қатнови ташкил этилди. Бир неча йўналишда 50 дан ортиқ автобус қатнови йўлга қўйилди.

    Женнифер Лопес Концерт Алмати
