Жеки Чаннинг ташрифи олдидан Алматида хавфсизлик чоралари кучайтирилди
ASTANА. Кazinform — Жеки Чаннинг Алматига ташрифи олдидан шаҳарда хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди, деб хабар беради Polisia.kz.
Дунёга машҳур актёр, режиссёр ва продюсер Жеки Чаннинг Алматига келиши арафасида Алмати шаҳар полиция бошқармасида халқаро кинолойиҳани амалга ошириш жараёнида жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибини таъминлаш масалалари бўйича кенгайтирилган ишчи йиғилиш бўлиб ўтди.
Йиғилишда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, йўл ҳаракатини ташкил қилиш, тадбирларни қўллаб-қувватлаш ва суратга олиш ташкилотчилари билан ўзаро алоқаларни мувофиқлаштириш учун масъул бўлган хизматлар ва бўлинмалар раҳбарлари иштирок этди.
Алмати шаҳар полиция бошқармаси бошлиғи Айдин Қабдулдинов Алматида жаҳон даражасидаги кинолойиҳани суратга олиш нафақат шаҳар, балки бутун Қозоғистон учун муҳим воқеа эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бундай кенг кўламли лойиҳаларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг юқори профессионал ва мувофиқлаштирилган ишини талаб қилади.
— Бизнинг асосий вазифамиз юқори даражадаги жамоат хавфсизлигини, жамоат тартибини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш ва суратга олиш ишларини узлуксиз олиб бориш учун барча зарур шароитларни яратишдир. Бундай лойиҳалар Қозоғистоннинг халқаро обрўсини мустаҳкамлашга ҳисса қўшади. Шунинг учун ҳар бир хизмат профессионал, уйғун ва қонуний талабларга қатъий риоя қилган ҳолда ҳаракат қилиши керак, — деди Айдин Қабдулдинов.
Йиғилиш давомида суратга олиш жойларида хавфсизликни таъминлаш, лойиҳа иштирокчиларини кузатиб бориш, транспорт ҳаракатини ташкил этиш, маҳаллий ижро этувчи органлар ва суратга олиш ташкилотчилари билан ўзаро ҳамкорликни мувофиқлаштириш, шунингдек, юзага келиши мумкин бўлган фавқулодда вазиятларда жавоб бериш алгоритмлари масалалари ҳар томонлама ишлаб чиқилди.
Полиция бошқармаси бошлиғининг кўрсатмаларига мувофиқ, кучлар ва воситаларни сафарбар қилиш тартиби, идоралараро ўзаро таъсир механизмлари, шунингдек, жамоат тартибини таъминлашга қаратилган профилактика ва ташкилий чоралар мажмуаси олдиндан белгилаб олинди.
Эслатиб ўтамиз, Аида Балаева Жеки Чанни Қозоғистондаги суратга олиш ишларининг бошланиши билан табриклади.