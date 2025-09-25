Жеки Чан Қозоғистонга етиб келди
ALMATY. Kazinform – Ижтимоий тармоқларда дунёга машҳур актёр Жеки Чаннинг Алматига келиши ҳақида хабар тарқалмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Янгилик интернетда катта қизиқиш уйғотди, фойдаланувчилар 71 ёшли актёрнинг Гонконгдан келишини фаол муҳокама қилишмоқда. Ҳозирча бу маълумот расмий тасдиқланмаган, бироқ эълон қилинган видеоларда унинг Қозоғистонда эканлиги кўрсатилган. Дастлабки маълумотларга кўра, Чан фильмлардан бирини суратга олишда иштирок этиши мумкин.
Аввалроқ Қозоғистонда жаҳон юлдузлари, жумладан Жеки Чан ва америкалик продюсерлар иштирокидаги қатор халқаро кинолойиҳалар амалга оширилаётгани хабар қилинган эди. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Salem Entertainment рақамли медиа компанияси бош директори Игорь Цай маълум қилди.
"Компаниямиз телесериаллар яратишга эътибор қаратади — биз ҳар йили 12 тадан ортиқ сериал ва тўртта бадиий фильм ишлаб чиқарамиз. Бу йил биз Жеки Чан ва "Оскар" мукофотига сазовор бўлган америкалик продюсерлар билан ҳамкорликни йўлга қўйдик, шунингдек, Тимур Бекмамбетов билан СИ контент яратиш технологияларига асосланган ноёб лойиҳани йўлга қўйдик", - деди аввалроқ Игорь Цай.
Эслатиб ўтамиз, ўтган ҳафта машҳур Backstreet Boys Алматига ташрифи ҳақида ёзган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков