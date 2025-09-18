Машҳур гуруҳ Backstreet Boys Алматига етиб келди
ALMATY. Kazinform - Алмати жаҳон эстрадаси афсоналари – 1990 йилларнинг охири ва 2000 йилларнинг бошидаги машҳур гуруҳ – Backstreet Boysни қарши олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ижтимоий тармоқларда мусиқачиларнинг аэропортда илиқ кутиб олиши акс этган кадрлар тарқалди. Санъаткорлар миллий совғалар, жумладан дўппилар ва «Қазақстан» шоколади совға қилинди.
Узоқ кутилган концерт 19 сентябрда Алматидаги “Марказий” стадионида бўлиб ўтади.
Аввалроқ ҳокимлик концертга тайёргарлик кўрилаётганини маълум қилганди.
Шунингдек, санъаткорларнинг келиши ташкилотчиларга 1 миллиондан 3 миллион долларгача тушиши маълум қилинган. Чипталар 40 мингдан 160 минг тенгегача, алоҳида бўлимлар 200 минг тенгедан сотилган.
«Астана концерт» продюсери Малик Хасенов Қозоғистонда дунёга машҳур юлдузларнинг концертларини ташкил қилувчи компаниялар гуруҳи 2025 йил охиригача бюджетга 1 миллиард тенгедан ортиқ солиқ тўлашини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Женнифер Лопеснинг концерти Алматида тахминан 10 миллиард тенге даромад келтирди.