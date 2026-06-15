Жеки Чан Қозоғистонда: Манғистау вилоятида «Доспехи Бога 4: Ультиматум» фильмининг суратга олиш жараёни бошланди
AQTAÝ. Kazinform — Манғистау вилоятида дунёга машҳур актёр Жеки Чан иштирокида суратга олинадиган «Доспехи Бога 4: Ультиматум» халқаро кино лойиҳасининг суратга олиш ишлари бошланди. Лойиҳа Sәlem Entertainment ва Dala Edge Creative Tech Park томонидан амалга оширилмоқда, деб хабар беради Манғистау вилояти ҳокимлиги.
Ҳозирги кунда суратга олиш гуруҳи Манғистау вилоятининг бетакрор табиий ландшафтларида дастлабки кадрларни суратга олишмоқда. Фильмнинг асосий суратга олиш майдонларидан бири сифатида дунёга машҳур Бозжира шатқали танланган. 7-12 июнь кунлари мазкур ҳудудда 35 нафардан иборат суратга олиш гуруҳи иш олиб бориб, фильмнинг бир қатор саҳналарини тасвирга туширди.
Манғистау вилояти ҳокими Нурдаулет Қилибай ижодий гуруҳ вакиллари билан учрашиб, халқаро миқёсдаги кино лойиҳасини амалга оширишга ҳар томонлама қўллаб-қувватлашини билдирди.
Учрашув давомида ҳудудда креатив индустрияни ривожлантириш, кино ва телевизион лойиҳаларни ишлаб чиқариш, ёшлар учун сифатли медиаконтент яратиш, шунингдек Манғистау вилоятининг туристик ва маданий салоҳиятини халқаро даражада тарғиб этиш масалалари муҳокама этилди.
“Манғистау вилояти киноиндустрия соҳасида йирик лойиҳаларни амалга ошириш учун қулай ҳудуд ҳисобланади. Биз креатив иқтисодиётни ривожлантириш, маданий меросни тарғиб этиш ва ҳудуднинг туристик жозибадорлигини оширишга қаратилган ташаббусларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёрмиз. Бундай лойиҳалар Манғистау вилоятини халқаро даражада танитишга ва унинг салоҳиятини кенг намоён этишга имконият беради”, – деди вилоят ҳокими Нурдаулет Қилибай.
Мазкур лойиҳа маҳаллий киноиндустрия учун муҳим воқеа ҳисобланади. У ички туризмни халқаро даражада илгари суриш учун янги имкониятлар яратади. Ҳудуднинг бетакрор табиий ва тарихий объектларининг халқаро кино лойиҳада акс этиши миллионлаб томошабинларнинг эътиборини жалб этиб, туризм ривожига, инвестицион жозибадорликнинг ошишига ҳамда ҳудуд ва мамлакатнинг халқаро обрўсининг мустаҳкамланишига хизмат қилади.
Суратга олиш ишлари жорий йилда якунланиши режалаштирилган, фильмнинг прокатга чиқиши эса 2027 йил февраль ойига белгиланган.