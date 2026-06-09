ЖЧ-2026: FBI мухлисларга муҳим огоҳлантириш билан мурожаат қилди
ASTANA. Kazinform - FBI дрон эгаларини июнь-июль ойларида Қўшма Штатларда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати ўйинлари яқинида ўз қурилмаларини учирмаслик ҳақида огоҳлантирди, деб хабар беради Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири NBC Newsга таяниб.
Агентлик йирик спорт тадбирлари пайтида дронлардан фойдаланишга махсус чекловлар қўлланилишини маълум қилди.
Хавфсизликни таъминлаш учун 60 дан ортиқ маҳаллий, округ ва штат ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари Жаҳон чемпионати майдончалари яқинида дронлардан рухсатсиз фойдаланишни аниқлаш ва олдини олиш бўйича махсус федерал ўқув дастурини якунладилар.
FBI маълумотларига кўра, замонавий дронлардан зарарсиз суратга олиш учун ҳам, хавфли материалларни ташиш учун ҳам фойдаланиш мумкин. Шунинг учун расмийлар стадионлар ва мухлислар зоналари атрофидаги ҳаво майдонини кузатишга алоҳида эътибор қаратмоқдалар.
Федерал авиация маъмурияти оммавий тадбирлар яқинида парвозларни чеклайди ва маълум радиусда дронлардан фойдаланишни чеклайди. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ноқонуний учирилган дронларни аниқлаш, кузатиш ва керак бўлганда мажбуран қўндириш учун технологияларга эга. Қоидабузарлар жиноий жавобгарликка тортилади.
Жаҳон чемпионатига аниқ таҳдидлар ҳали аниқланмаган бўлса-да, FBI ҳар қандай ҳодисага тўлиқ тайёр эканлигини таъкидлайди. Агентликнинг таъкидлашича, барча хавфсизлик чораларининг асосий мақсади турнирга ташриф буюрадиган юз минглаб мухлисларнинг тинчлиги ва хавфсизлигини таъминлашдан иборат.
Аввалроқ, FIFA футбол мухлисларига стадионларга қайта ишлатиладиган сув идишларини олиб киришни тақиқлагани ҳақида хабар берилган эди.