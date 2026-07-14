Жаркент масжидида тарихий кўринишини сақлаган ҳолда таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда
ASTANА. Кazinform — Келгуси даврда 52 та ташқи ёғоч устунлар, жабҳалар, ғиштли сувоқ ва бугунги кунгача сақланиб қолган декоратив нақшлар тикланади.
Бугунги кунда «Қазқайтажаңарту» РДК мутахассислари томни тиклаш ишларини якунладилар. Ҳозирда масжид минораси, айвон, кириш портали ва ён дарвозаларнинг юзаси кўп йиллар давомида тўпланган кир ва турли ифлослантирувчи моддалардан тозаланмоқда.
Келгуси даврда бугунги кунгача сақланиб қолган 52 та ташқи ёғоч устунлар, жабҳалар, ғиштли сувоқ ва декоратив нақшлар тикланади. Бундан ташқари, гумбаз ва ташқи ғиштли юзалар махсус ишлов берилади ва тўсиқлар таъмирланади.
Ҳар бир иш ёдгорликнинг архитектураси, ёғоч безаклари ва бадиий дизайнини максимал даражада сақлаб қолган ҳолда амалга оширилмоқда. Ёдгорликка туташган ҳудуд ҳам ободонлаштирилмоқда.
Шу билан бирга, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Жаркент масжидини ЮНEСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритиш бўйича топшириғи доирасида ишлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда бош масжидга "Нурсултон масжиди" номи берилди.