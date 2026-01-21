18:42, 21 Январь 2026 | GMT +5
Жанубий Кореянинг собиқ бош вазири 23 йилга озодликдан маҳрум қилинди
ASTANA. Kazinform - Жанубий Кореянинг собиқ бош вазири Хан Док Су чоршанба куни, 2024 йилда қисқа муддатли ҳарбий ҳолат жорий этилишига кўмаклашганликда айбдор деб топилди, деб хабар беради Kazinform.
Yonhap агентлигининг хабар беришича, махсус прокурор Чо Ин-Сокнинг жамоаси собиқ бош вазир учун 15 йиллик қамоқ жазосини сўраган.
Сеул марказий округ суди уни 23 йилга озодликдан маҳрум қилди ва Жанубий Кореяда 2024 йил 3 декабрда ҳарбий ҳолат эълон қилиниши қўзғолон эканлигини тасдиқлади.
Ўтган ҳафта Сеул марказий округ суди ҳам қисқа муддатли ҳарбий ҳолат жорий этиш билан боғлиқ айбловлар бўйича ҳукм чиқарди ва собиқ президент Юн Сок Ёлни ҳибсга олишга тўсқинлик қилганликда айблаб, беш йилга озодликдан маҳрум қилди.