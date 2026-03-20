Жанубий Кореяда никоҳ даражаси етти йиллик энг юқори кўрсаткичга етди
ASTANА. Кazinform – Жанубий Корея ҳукумати пайшанба куни эълон қилган маълумотларга кўра, мамлакатда никоҳлар сони 2025 йилда ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 8,1 фоизга ошган, деб хабар беради Кazinform.
Статистика вазирлигининг маълумотларига кўра, ўтган йили жами 240 300 та никоҳ қайд этилган, бу сўнгги етти йилдаги энг юқори кўрсаткичдир, деб хабар беради Yonhap.
Агентлик бу ўсишни 30 ёшдаги одамлар сонининг кўпайиши ва пандемия даврида никоҳларнинг қолдирилиши билан боғлади.
Бундан ташқари, ёлғиз одамлар орасида никоҳга ижобий муносабат кучаймоқда.
Ажралишлар сони 2024 йилга нисбатан 3,3 фоизга камайиб, 2025 йилда 88 мингтага етди.
Ўтган йили мамлакатда тузилган никоҳларнинг умумий сонидан маданиятлараро никоҳлар 8,6 фоизни ташкил этди, бу 2024 йилга нисбатан 0,7 фоиз пунктга кам.
Хорижлик келинларнинг энг катта улуши вьетнамлик аёллар — 30,5 фоиз, ундан кейин хитойлик аёллар —16,1 фоиз ва таиландлик аёллар (12,5 фоиз).
Хорижлик куёвлар орасида 28,2 фоизи АҚШдан, ундан кейин Хитой (16,6 фоиз) ва Вьетнам (14,8 фоиз)дан эди.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда никоҳлар камайиб, ажралишлар кўпайди.