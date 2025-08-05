Жанибек Алимханули навбатдаги жанг санасини эълон қилди
ASTANA. Kazinform – WBO ва IBF версиялари бўйича ўрта вазн тоифасида жаҳон чемпиони, қозоғистонлик боксчи Жанибек Алимханули ўзининг навбатдаги жанги 2025 йил ноябрь ойи бошида бўлиб ўтишини режалаштирмоқда, деб хабар беради Sports.kz.
Қозоғистонлик боксчи ҳали ҳам Доминикан Республикасидан WBC чемпионлик камарининг эгаси Карлос Адамес билан бирлаштирувчи жангга умид қилмоқда.
“АҚШга йўл олдим. Ноябрдаги жангга тайёр бўламан! Адамеснинг имкониятлари энди саноқли. Агар у рози бўлмаса, мен камарларимни бошқа рақиблар билан ҳимоя қилишга мажбур бўламан! Шу боис у ва унинг менеджерлари учун вақт тугаб бормоқда! Мен ноябрь бошида тайёр бўламан”, – деб ёзди Алимханули X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Жанибек Алимханули ўзининг сўнгги жангида 5 апрель куни Астанада француз Анауэль Нгамиссенгени бешинчи раундда нокаутга учратиб, IBF ва WBO камарларини муваффақиятли ҳимоя қилган эди.