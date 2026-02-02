16:37, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Жамиля Бақбергенова халқаро кураш турнирида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон аёллар кураши терма жамоаси вакили Жамила Бақбергенова Россиянинг Красноярск шаҳрида бўлиб ўтган халқаро турнирда ғолиб чиқди, деб хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
Спортчи анъанавий Иван Яригин кубоги мусобақасида 72 килограмм вазн тоифасида финалда ғолиб чиқди.
Ҳал қилувчи жангда Бақбергенова Болртунгалаг Зоригтни (Мўғулистон) мағлуб этди. Нурзат Нуртаева (Қирғизистон) ва Ксения Буракова (Россия) учинчи ўринни эгаллашди.
Шуни таъкидлаш керакки, Лаура Алмағанбетова (55 кг) ва Виктория Хусаинова (59 кг) илгари турнирда иккинчи ўринни эгаллаган эди.