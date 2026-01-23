Жамбил вилоятида никоҳдан ўтиш кўрсаткичи ажралишдан олти баробар юқори
АSTANА. Kazinform – Жамбил вилоятида аҳоли сонининг табиий ўсиши сақланиб турибди. 2025 йил якунлари бўйича вилоятда туғилганлар сони вафот этганлардан бир неча баробар кўп, никоҳдан ўтганлар ажрашганлардан сезиларли даражада юқори.
«Фуқаролар учун ҳукумат» давлат корпорациясининг вилоят филиали маълумотига кўра, ўтган йили вилоятда 26 625 чақалоқ туғилган. Шу даврда 6 655 ўлим ҳолати қайд этилган. Яъни ҳар бир вафот этган инсонга тахминан тўрт янги туғилган чақалоқ тўғри келади.
Оилавий статистикада ҳам ўхшаш тенденция кузатилади. 2025 йилда Жамбил вилоятида 6 030 никоҳ тузилган, ажралишлар сони эса 1 035 ни ташкил этган. Бу ҳар олтинчи никоҳгина бузилишини кўрсатади.
Жами 2025 йилнинг 12 ойида вилоятда фуқаролик ҳолатларини рўйхатга олиш соҳасида 54 370 давлат хизмати кўрсатилган. Шу жумладан, тантанали форматдаги хизматларга талаб ошган. Бир йил ичида 165 тантанали никоҳ тузиш маросими ва 66 янги туғилган чақалоққа гувоҳнома топшириш маросими ўтказилган.
Тантанали никоҳ рўйхатга олиш заллари Тараз шаҳрида, шунингдек, Қордай, Шу ва Турар Рисқулов туманларида фаолият юритади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон демографиясининг аҳволи ҳақида хабар берган эдик.