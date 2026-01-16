Жамбил вилояти сунъий интеллект ёрдамида коммунал тармоқлардаги носозликларнинг олдини олишни режалаштирмоқда
ASTANА. Каzinform – Жамбил вилояти коммунал инфратузилмадаги бахтсиз ҳодисалар ва коммунал тармоқлардаги носозликларни прогноз қилиш учун сунъий интеллектга асосланган технологияларни жорий этишни режалаштирмоқда.
Ҳудуднинг рақамли трансформация харитасига кўра, 2028 йилга бориб коммунал хизматлар компаниялари тўлиқ автоматлаштирилган бошқарув тизимларига ўтиши керак ва коммунал тармоқларнинг 80 фоизи сунъий интеллектга асосланган предиктив рақамли мониторинг билан қамраб олинади.
Рақамли трансформация харитасида кўрсатилганидек, асосий вазифалардан бири уй-жой коммунал хизматлари соҳасида ягона рақамли бошқарув марказини яратишдир. Ушбу марказ коммунал хизматлар компаниялари, диспетчерлик хизматлари ва фуқароларнинг сўровларини қабул қиладиган рақамли платформалардан маълумотларни бирлаштиради. Натижада, инфратузилмани "воқеадан кейин" эмас, балки профилактика бошқарувига ўтиш режалаштирилган.
Режага кўра, уй-жой коммунал хизматлари корхоналари аста-секин SCADA ва EMS автоматлаштирилган диспетчерлик ва бошқарув тизимларига ўтадилар.
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) тизими сув босими, совутиш суви ҳарорати, электр тармоқларига юкланиш, насослар ва қозонларнинг ишлаши каби кўрсаткичлар бўйича маълумотларни кузатиш ва тўплаш имконини беради. Носозлик ёки авария хавфи юзага келган тақдирда, тизим оғишларни дарҳол қайд этади ва диспетчерга хабар беради.
EMS (Energy Management System) энергия сарфини бошқариш учун мўлжалланган. У ресурслар қаерда ва қанча ҳажмда сарфланишини таҳлил қилади, ортиқча харажатларни аниқлашга, харажатларни камайтиришга ва ускуналарнинг иш режимини оптималлаштиришга ёрдам беради. Бу коммунал инфратузилманинг умумий энергия самарадорлигини оширишга қаратилган.
Агар 2026 йилга келиб бундай тизимлар коммунал объектларнинг 60 фоизини қамраб олиши керак бўлса, 2028 йилга кериб бу кўрсаткични 100 фоизга ошириш режалаштирилган.
Бундан ташқари, минтақада башоратли СИ таҳлилини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилади. Бундай ечимлар муҳандислик тармоқларининг ҳолатини таҳлил қилиш ва фавқулодда вазиятларни прогноз қилиш имконини беради. Сунъий интеллект таҳлилидан фойдаланадиган коммунал тармоқларнинг улуши 2026 йилдаги 40 фоиздан 2028 йилга бориб 80 фоизгача ошади.
Бундан ташқари, аҳолининг аризалари билан ишлаш жараёни ҳам тўлиқ рақамлаштирилади. Фавқулодда хизматларга оид барча аризалар рақамли каналлар орқали қабул қилиниши ва қайта ишланиши режалаштирилган. Бу шаффофликни таъминлайди, жавоб бериш давомийлигини қисқартиради ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилайди.
Шунингдек, уй-жой коммунал хизматлари соҳасида ер ости ва ер усти муҳандислик коммуникацияларини кенг кўламли инвентаризация қилиш режалаштирилган. Тўпланган маълумотлар ҳудудларнинг рақамли режалаштириш моделини шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади ва шаҳарсозлик кадастри ва муҳандислик инфратузилмасини ривожлантиришда қўлланилади.
Эслатиб ўтамиз, Жамбил вилояти Қозоғистонни стратегик муҳим кимёвий маҳсулотлар билан таъминлайди.