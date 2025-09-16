Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг навбатдаги қурултойи 2028 йилда бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – Бугун Астана шаҳрида Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари қурултойи Котибиятининг XXIII йиғилишида бўлажак VIII Қурултой декларациясининг якуний ҳужжати лойиҳаси маъқулланди.
Бундан ташқари, бугунги йиғилишда Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари қурултойи Котибиятининг XXIV йиғилишини ўтказиш санаси ҳам муҳокама қилинди.
«Бу масала аввалроқ ишчи гуруҳда муҳокама қилинган эди. Шу муносабат билан Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари қурултойи Котибияти ишчи гуруҳининг навбатдаги йиғилишини 2026 йил 7 октябрда Астана шаҳрида ўтказиш тўғрисидаги таклифини қўллаб-қувватлашни ўринли деб биламан. Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг навбатдаги тўққизинчи қурултойини 2028 йилда Астана шаҳрида ўтказиш таклиф қилинмоқда. Қурултойнинг аниқ саналари кейинроқ аниқланади», — деди Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари қурултойи котибияти раҳбари – Қозоғистон Сенати раиси Маулен Ашимбаев.
Хусусан, Котибият йиғилишини ўтказиш саналари ва IX қурултойни ташкил этиш тўғрисидаги таклиф жорий йил 17 октябрда бўлиб ўтадиган VIII Қурултойнинг якуний декларациясига киритилади.
Аввал хабар қилинганидек, Қозоғистон Республикаси Сенати раиси Маулен Ашимбаев халқаро хавфсизлик бўйича барча ҳаракатлар БМТ Низомига мувофиқ бўлиши кераклигини таъкидлади.