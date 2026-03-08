Жаҳон спортини забт этган аёллар: сўнгги йиллардаги ёрқин ютуқлар
ASTANA. Kazinform — 2020 йилда жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланадиган аёллар сони 1,6 миллионни ташкил этган бўлса, 2025 йил охирига келиб бу кўрсаткич 2,7 миллионга етди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати.
2020 йилда мамлакат саватчасини медаллар билан тўлдирган аёл спортчилар
2020 йилги Ёзги Паралимпия ўйинларида Зарина Байбатина кумуш медални қўлга киритди.
2022 йилда Бразилиянинг Кашиас-ду-Сул шаҳрида бўлиб ўтган 2021 йилги Ёзги Сурдлимпиада ўйинларида Анна Краморова ва Дина Адамбаева сурдо дзюдо бўйича бронза медалларини қўлга киритишди.
Айжомол Абдиқатова сурдо таэквондо бўйича бронза медалини қўлга киритди.
Софья Берульцева 2020 йилги Токио Ёзги Олимпиада ўйинларининг бронза медали совриндори, шахмат бўйича уч карра жаҳон чемпиони (2021, 2022, 2025) ва 2023 йилги XIX ёзги Осиё ўйинларининг бронза медали совриндори бўлди.
2024 йилда — 425 та медаль
2024 йил натижаларига кўра, аёл спортчиларимиз жаҳон миқёсида юқори натижаларга эришдилар. Олимпия ўйинлари, Жаҳон, Осиё, Европа чемпионатлари ва кубокларида, шунингдек, турли халқаро ва бошқа нуфузли мусобақаларда улар мамлакат шарафини фахр билан ҳимоя қилиб, жами 425 та медални (135 та олтин, 143 та кумуш, 147 та бронза) қўлга киритишди.
Улар орасида Олимпия ўйинларининг бронза медаллари соҳиблари Назим Қизайбай ва Александра Ле ҳамда жиу-житсу бўйича жаҳон чемпиони Жибек Қулимбетова бор.
2024 йилги Ёзги Паралимпия ўйинларида Ақмарал Науатбек пара-дзюдо бўйича олтин медални қўлга киритди.
Пара-дзюдо бўйича Зарина Райфова ва Даяна Федосова бронза медалини қўлга киритди.
2025 йилда — 309 та медаль
2025 йил натижаларига кўра, аёл спортчиларимиз Жаҳон, Осиё ва Европа чемпионатлари ва кубокларида, шунингдек, халқаро ва бошқа жаҳон мусобақаларида муваффақиятли иштирок этиб, 309 та медални (99 та олтин, 101 та кумуш, 109 та бронза) қўлга киритишди.
Буюк Британиянинг Ливерпул шаҳрида бўлиб ўтган бокс бўйича жаҳон чемпионатида Алуа Балқибекова, Аида Абикеева ва Наталья Богданова 1-ўринни, Назим Қизайбай 2-ўринни, Виктория Графеева ва Елдана Талипова эса 3-ўринни эгаллашди.
Абиба Абужақинова Венгриянинг Будапешт шаҳрида бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида тарихий кумуш медални қўлга киритди.
Бу натижа Қозоғистондаги аёллар дзюдоси тарихидаги энг яхши натижа ҳисобланади. Фристайл-могул бўйича жаҳон чемпионатида Анастасия Городко бронза медалини қўлга киритди.
Болгарияда ўтказилган бадиий гимнастика бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Қозоғистон тарихидаги биринчи олтин медални Ақмарал Ерекешева қўлга киритди.
2025 йилда Япониянинг Токио шаҳрида бўлиб ўтган Ёзги Сурдлимпиада ўйинларида Амина Файзулина сурдо-дзюдо бўйича олтин медални, Анна Краморова эса сурдо-дзюдо бўйича бронза медални (3-ўрин) қўлга киритди.
Файна Мейрманова сурдо енгил атлетика бўйича олтин медални қўлга киритди.
Айим Жетписбаева сурдо дзюдо бўйича бронза медални қўлга киритди, Айжомол Абдиқатова ва Аида Макатова сурдо таэквондо бўйича бронза медални қўлга киритди.
2026 йилдан умид катта
2026 йилда ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида конькида тез учиш бўйича Кристина Шумекова бешта олтин ва битта кумуш медални қўлга киритиб, сенсацион натижага эришди.