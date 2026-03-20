Жаҳон рейтингида қозоғистонлик боксчилар қайси ўриндан жой олган
ASTANA. Kazinform — World Boxing ташкилоти аёллар ва эркаклар боксчиларининг янгиланган жаҳон рейтингини эълон қилди.
Ушбу рейтингда аёллар ўртасида Аида Абикеева (65 кг) ва Наталья Богданова (70 кг) етакчилик қилмоқда. Назим Қизаибай ва Алуа Балқибекова иккинчи, Виктория Графеева ва Елдана Талипова эса учинчи ўринда.
Эркаклар ўртасида Санжар Ташкенбай (50 кг), Маҳмуд Сабирхан (55 кг), Торехан Сабирхан (70 кг) ва Айбек Оралбай (90 кг дан юқори) жаҳон рейтингида етакчилик қилмоқда, Нурбек Оралбай эса иккинчи ўринда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ бош мураббий Нуржан Насанов бошчилигида Қозоғистон эркаклар бокс терма жамоаси Туркистон минтақасида қўшма ўқув-машғулот йиғинини бошлади.
Тайёргарлик жараёнида улар бўлажак Осиё чемпионатига тайёргарлик кўришмоқда. Халқаро ўқув-машғулот йиғинига Ўзбекистон, Туркманистон, Германия ва Туркия жамоалари келишди.
Катталар ўртасидаги Осиё чемпионати 28 мартдан 11 апрелгача Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтади. Чемпионат олдидан у ерда қўшма ўқув-машғулот йиғини бўлиб ўтади.