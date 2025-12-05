Жаҳон миллиардерларининг умумий бойлиги 15,8 трлн долларга етди
ASTANA. Kazinform — Доллар миллиардерлари сони жорий йилда 8,8 фоизга ошиб, 2 919 кишига етди. Уларнинг умумий бойлиги 15,8 триллион долларга етиб, тарихда янги рекорд ўрнатди. Бу маълумотлар Швейцариянинг USB банки томонидан эълон қилинган янги ҳисоботда келтирилган, дея хабар беради Анадолу агентлиги.
USB маълумотларига кўра, молия бозорларидаги ўзгарувчанликка қарамай, технология компаниялари акциялари ва молиявий активлари нархининг ошиши глобал бойлик ўсишида асосий омил бўлган.
Миллиардерларнинг умумий капитали ўтган йилга нисбатан 13 фоизга ўсиб, 15,8 триллион долларга етди. Бу кўрсаткич 2021 йилдан бери энг катта йиллик ўсишлардан биридир.
Минтақавий динамика:
Америка - бойлик 15,5 фоизга ўсиб, 7,5 триллион долларга етди (дунёдаги энг юқори кўрсаткич).
Осиё-Тинч океани - ўсиш 11,1 фоизга, умумий капитал 4,2 триллион долларга.
Европа, Яқин Шарқ ва Африка - ўсиш 10,4 фоизга, умумий бойлик 4,1 триллион долларга.
Секторлар орасидаги вазият:
Технология сектори энг юқори ўсишни кўрсатди. Бу йўналишдаги миллиардерларнинг умумий бойлиги 23,8 фоизга ўсиб, 3 триллион долларга етди. Истеъмол ва чакана савдо, саноат ва молиявий хизматлар ҳам бойлик жамланган асосий секторлар сифатида қайд этилди.
Мерос орқали бойиб кетганлар сони ҳам ошди
Бу йил 91 киши биринчи марта миллиардерга айланди. Улар мерос орқали жами 297,8 миллиард доллар олдилар, бу ўтган йилга нисбатан 36 фоизга кўп. USB маълумотларига кўра, кейинги 15 йил ичида миллиардерларнинг авлодлари камида 5,9 триллион доллар миқдоридаги мерос қилиб олади.
Ўз маблағлари ҳисобидан миллиардерлар
196 тадбиркор ўз даромадлари эвазига миллиардерга айланди, уларнинг умумий капитали 386,5 миллиард долларни ташкил этади.
Дунёда жами 2545 эркак ва 374 аёл миллиардер бор.