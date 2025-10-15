OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:31, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Жаҳон чемпионати: Криштиану Роналду янги рекорд ўрнатди

    ASTANA. Kazinform – Португалия терма жамоаси ЖЧ–2026 Европа саралаш босқичи 4-турида Венгрия билан дуранг ўйнади, деб хабар берди Championat.com.

    футбол
    Фото: championat.com

    Ўйин Лиссабондаги “ Жозе Алваладе” стадионида бўлиб ўтди ва 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

    Португалия терма жамоаси сафидан 40 ёшли Криштиану Роналду дубл қайд этиб, 22 ва 45+3-дақиқаларда гол урди. Булар ҳужумчининг фаолиятидаги 947 ва 948-голлари бўлди. Шунингдек, Роналду жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида 41 та гол уриб, янги рекорд ўрнатди.

    Венгрия терма жамоасидан Адам Салаи 8-дақиқада, Доминик Собослаи эса 90+1-дақиқада гол уришга муваффақ бўлди.

    Роберто Мартинес бош мураббийлигидаги Португалия терма жамоаси 10 очко билан Е гуруҳида пешқадамлик қилмоқда. Марко Росси бош мураббийлигидаги Венгрия 5 очко билан иккинчи ўринда.

    Кейинги турда 13 ноябрда Португалия Ирландия меҳмони бўлса, Венгрия меҳмонда Арманистон билан баҳс олиб боради.

    Эслатиб ўтамиз, амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина терма жамоаси ҳисобланади. Улар ЖЧ-2022 финалида Франция билан тўқнаш келишган ва асосий вақтда 3:3 ҳисобида дуранг қайд этилганди. Пенальтилар сериясида Аргентина 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

    Теглар:
    Криштиану Роналду Футбол Рекорд Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!