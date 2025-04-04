Жаҳон чемпионати: Хоккей бўйича Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси машғулотларни бошлади
ASTANА. Кazinform — Хоккей бўйича Қозоғистон U-18 терма жамоаси IА дивизиони жаҳон чемпионатида иштирок этиш учун тайёргарликни бошлади. Турнир 20-26 апрель кунлари Венгрияда бўлиб ўтади. Қозоғистонлик хоккейчилар олий дивизионга чиқиш учун Австрия, Дания, Венгрия, Словения ва Украина билан қарши ўйнайди.
Йиғинга 18 ёшгача бўлган 40 дан ортиқ хоккейчилар кенгайтирилган таркибга таклиф этилган.
Хоккейчилар рўйхати қуйидагича:
Дарвозабонлар: Тенгрихан Алписбаев (“Элит хоккей академияси”, АҚШ), Никита Кулаков, Арсений Кучковский, Данил Литкин, Дмитрий Ряшин (“Барис”), Раҳимбек Раҳимжан (“Кливленд Баронс”, АҚШ).
Ҳимоячилар: Темирлан Айболули (“Шарлотта Раш”, АҚШ), Илхан Болатов (“Бостон хоккей академияси”, АҚШ), Рати Дурглишвили, Санжар Ибрагим, Алдияр Қалелхан, Никита Ломако, Даниил Медведев, Арғин Муқашев, Матвей Решетько, Никита Сидоренко, Даниил Толстунов, Руслан Түсипбеков («Барс»), Святослав Евплов («Армия СКА», Россия), Тўрехан Сәрсенбай (Жанубий Кент мактаби, АҚШ), Арман Тўлен (Атлант соҳили академияси, АҚШ).
Ҳужумчилар: Ерлан Ахмутинов (“Кливленд Баронс”, АҚШ), Ануар Ахметжанов («Окмур Патриотс академияси», АҚШ), Амир Алпкарин («Сикост Спартанс», АҚШ), Нар-Улан Байкен («Black Bear» миллий академияси, АҚШ), Алихан Бақит, Таир Бигаринов, Данил Дронов, Аристарх Киреев, Егор Кравченко, Ҳаким Қубатаев, Тимур Миндубаев, Айтуар Нуржанов, Алишер Саркенов, Александр Симахин, Тамерлан Тилеубаев, Леонид Шакенов («Барс»), Адилхан Беккереев (Атлант соҳили академияси, АҚШ), Дамир Бритиков («Академия Петрова», Россия), Артур Глухих («Торпедо», Ўскемен), Бексултан Мақиш (Бостон хоккей академияси, АҚШ), Матвей Умеренков («Сариарқа»).
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ астаналик ўсмир хоккейчилар Канадада ўтказилган турнирда кумуш медални қўлга киритганлиги ҳақида хабар берган эдик.