Зеленский Қозоғистонни Путинга учрашув жойи сифатида таклиф қилди
Украина президенти Владимир Зеленский Россия президенти Владимир Путин билан Қозоғистонда учрашишга тайёрлигини маълум қилди, дея хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда Украина раҳбари Fox News телеканалига берган интервьюсида айтиб ўтди.
Мезбоннинг Россия етакчиси билан эҳтимолий учрашуви ҳақида сўраганида, Зеленский музокараларга тайёр эканини айтди ва бундай учрашув ўтказилиши мумкин бўлган бир қанча давлатларни санаб ўтди.
"Бизнинг жамоаларимиз Туркия, Саудия Арабистони, Қатар ҳамда Австрия ва Швейцария каби нейтрал Европа давлатларида учрашувлар ўтказишни таклиф қилди. Биз: "Агар хоҳласангиз, Қозоғистонда ҳам бўлиши мумкин — биз тайёрмиз", — деб жавоб бердик», - деди Зеленский интервьюсида.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Владимир Зеленский билан учрашган эди.