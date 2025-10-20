Зеленский Будапештда Трамп ва Путин учрашувида иштирок этишга тайёр
ASTANA. Kazinfirm - Украина президенти Владимир Зеленский NBC News телеканалининг “Матбуот билан учрашув” бошловчиси Кристен Уэлкерга берган эксклюзив интервьюсида Россия президенти билан учрашишга тайёрлигини тасдиқлади, деб хабар беради Kazinfirm мухбири NBC News га таяниб.
"Агар биз ҳақиқатан ҳам адолатли ва мустаҳкам тинчликни истасак, бу фожианинг ҳар икки томони ҳам иштирок этиши керак. Бизсиз қандай келишувлар бўлиши мумкин ?, - деди интервьюда Владимир Зеленский.
Аввалроқ Трамп ва Путин Венгрияда Украина бўйича музокараларнинг иккинчи раундида учрашиши хабар қилинган эди.
Оқ уй раҳбари сўзларига кўра, АҚШ вакиллари билан дастлабки учрашувларни Давлат котиби Марко Рубио ҳамда исмлари кейин аниқланадиган қатор бошқа шахслар ўтказади.
Эслатиб ўтамиз, август ойида етакчилар Алясканинг Анкориж шаҳридаги «Эльмендорф-Ричардсон» ҳарбий базасида музокаралар ўтказган эди.