11:11, 15 Июл 2021 | GMT +6
Ўзбекистонгага «Спутник V» вакцинасининг 90 минг дозаси олиб келинди
TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистонга Россиядан «Спутник V» вакцинасининг 70 минг дозалик 1-компоненти, 20 минг дозалик 2-компоненти олиб келинди, деб хабар беради Kazinform Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизматига таяниб.
Апрел ойида ушбу вакцинанинг 100 минг дозаси келтирилган эди (унинг 50 минг дозаси 1-компонент, 50 минг дозаси 2-компонент).
1 июнда «Спутник V» вакцинасининг навбатдаги куни 70 минг дозалик 1-компоненти;
10 июнда 70 минг дозалик 2-компоненти;
5 июл куни эса 40 дозалик 1-компоненти келтирилган эди.
Шундай қилиб, Ўзбекистондаги «Спутник V» вакцинаси заҳираси 370 минг дозага етди.
Ўзбекистоннинг жами вакцина заҳираси 7 миллион 530 минг дозани ташкил қилмоқда. Улардан 660 минг дозаси AstraZeneca, 6,5 миллион дозаси ZF-UZ-VAC2001 вакцинасидир.
14 июн ҳолатига кўра, 5 миллион 275 минг доза вакцина эмлаш жараёнларида қўлланилган.