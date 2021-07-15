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    11:11, 15 Июл 2021 | GMT +6

    Ўзбекистонгага «Спутник V» вакцинасининг 90 минг дозаси олиб келинди

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    TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистонга Россиядан «Спутник V» вакцинасининг 70 минг дозалик 1-компоненти, 20 минг дозалик 2-компоненти олиб келинди, деб хабар беради Kazinform Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизматига таяниб.

    Апрел ойида ушбу вакцинанинг 100 минг дозаси келтирилган эди (унинг 50 минг дозаси 1-компонент, 50 минг дозаси 2-компонент).

    1 июнда «Спутник V» вакцинасининг навбатдаги куни 70 минг дозалик 1-компоненти;

    10 июнда 70 минг дозалик 2-компоненти;

    5 июл куни эса 40 дозалик 1-компоненти келтирилган эди.

    Шундай қилиб, Ўзбекистондаги «Спутник V» вакцинаси заҳираси 370 минг дозага етди.

    Ўзбекистоннинг жами вакцина заҳираси 7 миллион 530 минг дозани ташкил қилмоқда. Улардан 660 минг дозаси AstraZeneca, 6,5 миллион дозаси ZF-UZ-VAC2001 вакцинасидир.

    14 июн ҳолатига кўра, 5 миллион 275 минг доза вакцина эмлаш жараёнларида қўлланилган.


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