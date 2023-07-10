Ўзбекистон президенти сайловида Шавкат Мирзиёев ғалаба қозонди
МСК раисининг маълум қилишича, Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексига кўра, овоз беришда иштирок этган сайловчиларнинг ярмидан кўпи, яъни 50 фоиздан кўпроғининг овозини олган номзод президент этиб сайланган ҳисобланади.
«Ушбу маълумотлардан келиб чиқиб, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партиясидан номзод Шавкат Миромонович Мирзиёев энг кўп – 87,05 фоиз овоз тўплаб, ишончли ғалабага эришганини ва Ўзбекистон Республикаси Президенти этиб сайланганини мамнуният билан маълум қиламиз», — деди З.Низомхўжаев.
Олий суд раисининг биринчи ўринбосари, «Адолат» социал-демократик партиясидан номзоди кўрсатилган Робахон Махмудова - 4,43 фоиз, Халқ демократик партияси етакчиси Улуғбек Иноятов – 4,02 фоиз, Экологик партия раҳбари Абдушукур Ҳамзаев – 3,74 фоиз овоз тўплади.
Эслатиб ўтамиз, кеча Ўзбекистонда Президент сайлови бўлиб ўтди. Сайловда тўрт номзод, жумладан, амалдаги Президент Шавкат Мирзиёев иштирок этди. Бу Ўзбекистоннинг янги Конституцияси кучга кирганидан кейинги илк сайловлардир. Энди президентлик муддати беш йилдан етти йилга оширилди.