18:05, 12 Апрел 2023 | GMT +6
Ўзбекистон 14 та давлатга трикотаж маҳсулотларини экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform - Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон 14 та хорижий давлатга қиймати 42 млн AҚШ долларига тенг бўлган 9 минг тонна трикотаж маҳсулотларини экспорт қилган. Бу ҳақда Kazinform Статистика агентлиги Telegram-каналига таяниб хабар беради.
2023 йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистон трикотаж маҳсулотларини энг кўп экспорт қилган давлатлар:
— Россия – 19,8 млн
— Қирғиз Р. – 12 млн
— Италия – 4,2 млн
— Беларусь Р. – 1,7 млн
— Озарбайжон – 1,3 млн АҚШ доллари.
2023 йилнинг икки ойида трикотаж маҳсулотларини энг кўп экспорт қилган ҳудудлар:
— Тошкент шаҳри – 16,6 млн
— Тошкент вилояти – 8,1 млн
— Андижон вилояти – 6,3 млн
— Бухоро вилояти – 3,8 млн АҚШ доллари.