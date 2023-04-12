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    18:05, 12 Апрел 2023 | GMT +6

    Ўзбекистон 14 та давлатга трикотаж маҳсулотларини экспорт қилган

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    TASHKENT. Kazinform - Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон 14 та хорижий давлатга қиймати 42 млн AҚШ долларига тенг бўлган 9 минг тонна трикотаж маҳсулотларини экспорт қилган. Бу ҳақда Kazinform Статистика агентлиги Telegram-каналига таяниб хабар беради.

    2023 йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистон трикотаж маҳсулотларини энг кўп экспорт қилган давлатлар:

    — Россия – 19,8 млн

    — Қирғиз Р. – 12 млн

    — Италия – 4,2 млн

    — Беларусь Р. – 1,7 млн

    — Озарбайжон – 1,3 млн АҚШ доллари.

    2023 йилнинг икки ойида трикотаж маҳсулотларини энг кўп экспорт қилган ҳудудлар:

    — Тошкент шаҳри – 16,6 млн

    — Тошкент вилояти – 8,1 млн

    — Андижон вилояти – 6,3 млн

    — Бухоро вилояти – 3,8 млн АҚШ доллари.

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