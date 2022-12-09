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    14:27, 09 Декабр 2022 | GMT +6

    Ўзбекистон 10 ойда 541 та юк автомобилларини экспорт қилган

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    TASHKENT. Kazinform - Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2022 йилнинг январ-октябр ойларида Ўзбекистон 8 та хорижий давлатларга қиймати 13,5 млн АҚШ долларига тенг бўлган 541 та юк автомобилларини экспорт қилган. Бу ҳақда Kazinform қўмитанинг расмий Telegram-каналига таяниб хабар беради.

    Маълум қилинишича, юк автомобиллари экспорти 2021 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 173 тага камайган.

    «Ўзбекистон 10 ойда юк автомобилларини энг кўп экспорт қилган давлатлар:

    Қозоғистон — 196 та; Қирғиз Р. — 138 та; Тожикистон — 80 та; Озарбайжон — 60 та; Беларусь — 55 та», - дейилади Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси хабарида.

    Фото: https://t.me/statistika_rasmiy/2979


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