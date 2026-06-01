Занғар Нурланули “Ролан Гаррос” турнирини ғалаба билан бошлади
ASTANА. Кazinform — 17 ёшли қозоғистонлик теннисчи Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасидаги Франция очиқ чемпионатининг биринчи босқичидан муваффақиятли ўтди, деб хабар беради ҚТФ матбуот хизмати.
Дастлабки учрашувида у Буюк Британиядан келган Марк Чебанга (ITF ўсмирлар рейтингида 36-ўрин) қарши ўз маҳоратини намойиш этди. Учрашувни тўлиқ назорат қилган Занғар икки сетда 6:3, 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Кортдаги кескин кураш 1 соат 37 дақиқа давом этди.
Ушбу муваффақият туфайли Нурланули Париждаги "Катта дубулға" турнирининг 1/16 финалига йўлланма олди.
Ўсмирлар турнирининг кейинги босқичида қозоғистонлик теннисчи Мотохару Абе (Япония) ва Агасси Рашер (АҚШ) ўртасидаги учрашув ғолиби билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, Данилина жуфтликлар баҳсида рақибларини ишончли тарзда мағлуб этди.