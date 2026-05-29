Данилина жуфтликлар баҳсида рақибларини ишончли тарзда мағлуб этди
ASTANА. Каzinform — Жуфтлик баҳсларида Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Анна Данилина Франция очиқ чемпионатида ўз йўлини муваффақиятли бошлади. Бу ҳақда ҚТФ хабар беради.
Дастлабки ўйинда у (WТА жуфтликлар рейтингида 6-ўрин) сербиялик Александра Крунич билан биргаликда Чехия вакиллари Жессика Малечкова ва Мириам Шкохни яққол устунлик билан мағлуб этди. Турнирнинг иккинчи рақамли жуфтлиги бўлган Данилина ва Крунич дастлабки ўйинлардан бошлаб ташаббусни қўлга олиб, муҳим очколарда хатосиз ўйнашди. 1 соат 25 дақиқа давом этган ўйин 6:4, 6:1 ҳисобида якунланди.
Иккинчи босқичда улар Майя Жойнт (Австралия) / Хенне Вандевинкель (Бельгия) жуфтлиги билан тўқнаш келишади.
Аёллар ўртасидаги мусобақадан ташқари, Анна Данилина Париждаги аралаш жуфтликлар дастурида ҳам иштирок этади. Унинг бу баҳсдаги шериги америкалик Жей-Жей Трэйси бўлади.
Ҳозирда Анна Данилина ва Юлия Путинцева Франция очиқ чемпионатининг аёллар турнирида мамлакат шарафини ҳимоя қилаётган сўнгги теннисчилардир. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ терма жамоа етакчиси Елена Рибакина иккинчи босқичда мағлуб бўлган ва турнирни муддатидан олдин якунлаган эди.
Эслатиб ўтамиз, Ролан Гаррос турнирида Юлия Путинцева иккинчи босқичга йўл олди.