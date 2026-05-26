    Ролан Гаррос турнири: Юлия Путинцева иккинчи босқичга йўл олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи ракеткаси Юлия Путинцева (WТА №76) Франция очиқ чемпионатининг иккинчи босқичига муваффақиятли йўл олди. Дастблабки ўйинида у дунёда 58-ўринни эгаллаган австралиялик Талия Гибсонни мағлуб этди.

    Фото: ҚТФ

    Теннис федерацияси маълумотларига кўра, кескин кураш 2 соат 20 дақиқа давом этди. Биринчи сетда мағлуб бўлган Путинцева ҳақиқий характер кўрсатди, ўйинни назорат қилди ва кейинги икки сетни яққол устунлик билан якунлади – 4:6, 6:4, 6:1.

    Париждаги Ролан Гаррос турнирининг кейинги босқичига йўл олиш учун Юлия Мария Осорио (Колумбия, WТА №86) ва Екатерина Александрова (Россия, WТА №14) ўртасидаги ўйин ғолиби билан тўқнаш келади.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина Ролан Гаррос турнирини ғалаба билан бошлади.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф