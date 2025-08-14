Юнон-рум кураши бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига ким боради
ASTANA. Kazinform - Болгариянинг Самоков шаҳрида 17-24 августда бўлиб ўтадиган юнон-рум кураши бўйича 20 ёшгача бўлган ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига йўл оладиган Қозоғистон терма жамоаси маълум бўлди.
Терма жамоа таркибидан Арсен Жума (55 кг), Саламат Муратули (60 кг), Дамир Ибрашов (63 кг), Алибек Турлиғази (67 кг), Юсуф Ашрапов (72 кг), Ақжан Иқиласов (77 кг), Диас Сейтқалиев (82 кг), Темирлан Турдақин (87 кг), Нурасил Аманали (97 кг), Қуаниш Амангелди (130 кг) бор.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 13-21 сентябрда Хорватия пойтахти Загребда бўлиб ўтадиган кураш бўйича катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси эълон қилинган эди.
Бош мураббий Мадияр Қурамисов бошчилигидаги мураббийлар қуйидаги полвонларга ишонч билдиришган. Жумладан, Адилет Алмуҳамедов (57 кг), Асилжан Есенгелди (61 кг), Начин Куулар (65 кг), Нурқожа Қайпанов (70 кг), Алибек Абилқасим (74 кг), Болат Сақаев (79 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг), Камил Куруглиев (99 кг), Ризабек Айтмухан (97 кг), Алишер Ерғази (125 кг).