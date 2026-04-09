Юнон-рум курашчилари Осиё чемпионатини 1 та олтин ва 3 та бронза билан якунладилар
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон пойтахти Бишкекда юнон-рум кураши бўйича Осиё чемпионати якунланди.
Мусобақада қозоғистонлик спортчи Алматбек Аманбек 72 кг вазн тоифасида эронлик Мохаммад Джавад Саадат Резаини мағлуб этди.
Резаи бу йил Тиранада (Албания) Муҳамед Мало хотирасига бағишланган халқаро турнирда ғолиб бўлган эди. Алматбек эса у ерда бешинчи ўрин билан чекланганди. Қозоғистонлик курашчи Бишкекда ўз обрўсини қайтарди.
Қозоғистон жамоасидан Нурсултан Турсинов, Ибрагим Магомадов ва Ислам Евлоев ҳам бронза медалларини қўлга киритишди.
Шундай қилиб, юнон-рум курашчилари Осиё чемпионатини 1 та олтин ва 3 та бронза медаль билан якунладилар.
Умумий жамоавий ҳисобда Қирғизистон жамоаси пешқадамликни қўлга олди. Тўрт нафар қирғиз курашчиси Осиё чемпиони бўлди.
Қозоғистон Эрон ва Ўзбекистондан кейин тўртинчи ўринни эгаллади.