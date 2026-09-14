KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Юлия Путинцева WТА рейтингида 78-ўринга кўтарилди

    ASTANА. Кazinform - Қозоғистонлик теннисчи Юлия Путинцева WТАнинг янгиланган рейтингида ўз ўрнини яхшилади, деб хабар беради Sports.kz.

    Путинцева
    Фото: Sports.kz

    Қозоғистоннинг яккалик баҳсларида иккинчи ракеткаси олти поғонага кўтарилиб, 84-ўриндан 78-ўринга жойлашди.

    Эслатиб ўтамиз, US Open-2026 турнирининг биринчи босқичида Юлия Путинцева швейцариялик теннисчи Белинда Бенчични (12-ўрин) 4:6, 7:5, 6:3 ҳисобида сенсацион тарзда мағлуб этган эди. Бироқ, иккинчи босқичда у хитойлик Чжэн Циньвэнга (69-ўрин) 4:6, 6:2, 1:6 ҳисобида ютқазди.

    Кейин Чжэн Циньвэнь турнирнинг чорак финалига чиқди ва у ерда Қозоғистоннинг яна бир вакили, кейин чемпион бўлган Елена Рибакинага (1-ўрин) 6:3, 1:6, 4:6 ҳисобида ютқазди.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина дунёнинг биринчи ракеткасига айланди.

    Теннис Юлия Путинцева Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф