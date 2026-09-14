Юлия Путинцева WТА рейтингида 78-ўринга кўтарилди
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонлик теннисчи Юлия Путинцева WТАнинг янгиланган рейтингида ўз ўрнини яхшилади, деб хабар беради Sports.kz.
Қозоғистоннинг яккалик баҳсларида иккинчи ракеткаси олти поғонага кўтарилиб, 84-ўриндан 78-ўринга жойлашди.
Эслатиб ўтамиз, US Open-2026 турнирининг биринчи босқичида Юлия Путинцева швейцариялик теннисчи Белинда Бенчични (12-ўрин) 4:6, 7:5, 6:3 ҳисобида сенсацион тарзда мағлуб этган эди. Бироқ, иккинчи босқичда у хитойлик Чжэн Циньвэнга (69-ўрин) 4:6, 6:2, 1:6 ҳисобида ютқазди.
Кейин Чжэн Циньвэнь турнирнинг чорак финалига чиқди ва у ерда Қозоғистоннинг яна бир вакили, кейин чемпион бўлган Елена Рибакинага (1-ўрин) 6:3, 1:6, 4:6 ҳисобида ютқазди.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина дунёнинг биринчи ракеткасига айланди.