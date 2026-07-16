KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Юлия Путинцева Руминиядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 82-ракеткаси Юлия Путинцева Яси (Руминия) WТА 250 турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Путинцева
    Фото: Sports.kz

    Турнирда 9-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда рейтингда 118-ўриндаги арманистонлик Алина Чараевани синовдан ўтказди.

    Биринчи сетда Путинцева иккита брейкка эришди – 6:3. Иккинчи сетда Чараева дастлаб 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Бироқ, Юлия қаршилик кўрсатишга муваффақ бўлди – 6:3.

    1 соат 37 дақиқа давом этган ўйинда Путинцева 9 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 3 та эйсни фойдаланди. Чараева 1 та эйс, 1 та брейк (4 та брейк-поинт) билан чекланган эди.

    Юлия Путинцева ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 97-ракеткаси, мисрлик Маяр Шериф ёки рейтингда 100-ўриндаги испаниялик Кайтлин Кеведо билан тўқнаш келади.

    Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Швейцариядаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этди.

    Теннис Юлия Путинцева Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф