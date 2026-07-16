Юлия Путинцева Руминиядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 82-ракеткаси Юлия Путинцева Яси (Руминия) WТА 250 турнирининг чорак финалига йўл олди.
Турнирда 9-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда рейтингда 118-ўриндаги арманистонлик Алина Чараевани синовдан ўтказди.
Биринчи сетда Путинцева иккита брейкка эришди – 6:3. Иккинчи сетда Чараева дастлаб 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Бироқ, Юлия қаршилик кўрсатишга муваффақ бўлди – 6:3.
1 соат 37 дақиқа давом этган ўйинда Путинцева 9 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 3 та эйсни фойдаланди. Чараева 1 та эйс, 1 та брейк (4 та брейк-поинт) билан чекланган эди.
Юлия Путинцева ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 97-ракеткаси, мисрлик Маяр Шериф ёки рейтингда 100-ўриндаги испаниялик Кайтлин Кеведо билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Швейцариядаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этди.