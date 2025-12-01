Йўқолган шедевр: Рубенс картинаси Версалда 3 миллион еврога сотилди
ASTANА. Кazinform – Тўрт аср давомида йўқолган Питер Пауль Рубенснинг "Хочдаги Исо" асари Версалда бўлиб ўтган Osenat аукционида тахминан уч миллион еврога сотилди, деб хабар беради РИА Новости.
Le Parisien нашрининг хабар беришича, расм аукцион уйида комиссиясини ҳисобга олганда, 2 940 798 еврога сотилган. Унинг дастлабки баҳоси 1-2 миллион евро атрофида эди. Савдо 500 000 евродан бошланган.
Сентябр ойида France Presse нашри «Osenat» аукцион уйи президенти Жан-Пьер Осенат расмни Париждаги саройдан топганини хабар қилди. Асар 1613 йилдан бери жамоатчилик томонидан кўрилмаган эди.
Питер Пауль Рубенс (1577-1640) ажойиб фламанд рассоми ва барокко даврининг асосий усталаридан бири эди. Унинг ижоди уч мингга яқин асарни ўз ичига олади.
Эслатиб ўтамиз, Мексикада Фрида Калонинг ҳаёти ва ижодига бағишланган янги музей очилиши ҳақида хабар берган эдик.