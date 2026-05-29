YouTube расман янги АI функциясини ишга туширди
ASTANА. Кazinform — YouTube видеохостинги сунъий интеллект асосида ўзингизнинг видео тасмаларингизни яратиш имконини берувчи янги функцияни ишга туширди. Бу ҳақда 24kg Android Authorityга таяниб хабар берди.
Янги функциядан фойдаланиш учун фойдаланувчи шунчаки уни қизиқтирган контентни тавсифловчи матнли сўровни киритиши керак. Бунинг учун YouTube бош саҳифага махсус Your custom feed тугмачасини жойлаштирди. Уни босганингизда, сўровни киритиш учун матн майдони очилади.
Google ёрдам саҳифасида айтилганидек, фойдаланувчилар маълум бир мавзу бўйича видеоларни кўрсатиш қилиш учун ўз сўровларини ёзишлари ёки сунъий интеллект томонидан тақдим этиладиган тайёр вариантлардан бирини танлашлари мумкин.
Яратилган шахсий тасман интерфейснинг юқори қисмига маҳкамланиши мумкин. Агар керак бўлса, уни осонгина таҳрирлаш ва янги видео тўплам яратиш мумкин.
Шуни таъкидлаш керакки, ушбу функция синов режимида эмас, балки тўлиқ расмий версия сифатида ишга туширилмоқда. Дастлабки босқичда функция Қўшма Штатлардаги ўз аккаунтларига мобил ва компьютер қурилмаларида кирган фойдаланувчилар учун аста-секин мавжуд бўлади.
Ушбу функция тўғри ишлаши учун ҳисоб созламаларингизда қидирув ва томоша тарихи ёқилган бўлиши керак. Интерфейс ҳозирда фақат инглиз тилини қўллаб-қувватлайди.
Агар алгоритм сўровни тўғри қайта ишламаса, фойдаланувчилар видео тасмаси ёнидаги уч нуқтали меню орқали ишлаб чиқувчиларга фикр-мулоҳазаларини юборишлари мумкин.
