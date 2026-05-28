Apple iPhoneларни кўча ўғирликларидан ҳимоя қилиш учун янги функция ишлаб чиқмоқда
ASTANА. Кazinform — Apple iPhone учун янги хавфсизлик функциясини ишлаб чиқмоқда, у ўғирлик белгилари аниқланса, смартфонни автоматик равишда қулфлайди.
9to5Mac маълумотларига кўра, янги функция кўча ўғирликлари сонининг кўпайиши сабабли фойдаланувчиларни ҳимоя қилишга қаратилган, бунда смартфон эгасининг қўлидан тортиб олинади ва қурилма қулфланмаган ҳолда қолади.
Тизим бир вақтнинг ўзида бир нечта параметрларни таҳлил қилади. Мумкин бўлган ўғирликни аниқлаш учун iPhone акселерометр ва ҳаракатни кузатувчи бошқа ўрнатилган сенсорлардан фойдаланиши мумкин. Агар алгоритм қурилма қўл билан тортиб олинганлигини аниқласа, смартфон автоматик равишда қулфланади.
Бундан ташқари, Apple ишлаб чиқаётган хавфсизлик функцияси жуфтлаштирилган Apple Watch соатидан масофани ҳам ҳисобга олади. Агар iPhone тўсатдан эгасидан узоқлашса, бу ҳимоя тизимини ҳам ишга тушириши мумкин.
iPhoneларни ўғирликдан ҳимоя қилишнинг янги тизими бошқа омилларни ҳам таҳлил қилиши мумкин: таниш Wi-Fi тармоқларига уланиш, қурилманинг жойлашуви — масалан, фойдаланувчининг уйи ёки иши. Агар смартфон нотаниш жойда бўлса ва бир вақтнинг ўзида бир нечта ўғирлик белгилари аниқланса, iPhone қурилмани автоматик равишда блоклайди ва маълумотларга киришни чеклайди.
Кириш ҳуқуқини қайта тиклаш учун эгаси паролни киритиши керак бўлади.
Apple аллақачон Find My, Activation Lock ва Stolen Device Protection каби хавфсизлик воситаларидан фойдаланади. Янги функция смартфон ҳали қулфланмаган бўлса, ҳимояни кучайтириш учун мўлжалланган.
Эслатиб ўтамиз, Apple ўз қурилмаларида Googleнинг Gemini моделидан фойдаланиш имкониятига эга бўлди.