    Ёмғир, довул ва дўл: Қозоғистоннинг деярли барча ҳудудларида об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди

    ASTANA. Kazinform – 7 август куни Қозоғистоннинг 16 вилоятида об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди. Бу ҳақда «Қазгидромет» РДКга хабар берди.

    Фото: pixabay.com

    Астана – Кундузи момақалдироқ, дўл ва кучли шамол (15-20 м/с) кутилмоқда.

    Абай вилояти – Тунги пайтда шарқ ва марказий ҳудудларда момақалдироқ, кундузи ғарбда – момақалдироқ ва дўл. Тунда ва эрталаб вилоят шимолида туман. Шамол йўналишини ўзгартиради, 15-20 м/с.

    Ақтўбе вилояти – Тунда ғарбий, шимолий ва марказий қисмларда момақалдироқ. Шамол – 15-20 м/с. Кундузи жанубда кучли иссиқ – 37°C.

    Ақмола вилояти – Кундузи шимол ва шарқда кучли ёмғир, дўл, шамол. Тунда ғарб ва жанубда момақалдироқ. Шамол – 15-25 м/с.

    Атирау вилояти – Тунда шарқда момақалдироқ. Кундузи бутун ҳудудда кучли иссиқ – 35-38°C.

    Алмати вилояти – Кундузи тоғли ҳудудларда момақалдироқ. Ғарб ва шимолда кучли иссиқ – 35°C.

    Шарқий қозоғистон вилояти – Тунда ғарб, шимол ва шарқда момақалдироқ. Кундузи шарқда момақалдироқ ва дўл. Тунда ва эрталаб шимолида туман. Шамол – 15-20 м/с.

    Жамбил вилояти – Тоғли ҳудудларда кундузи момақалдироқ. Шамол – 15-20 м/с.

    Ғарбий Қозоғистон вилояти – Кундузи шимол ва шарқда момақалдироқ ва дўл. Жанубда кучли иссиқ – 35°C.

    Қарағанди вилояти – Ғарб ва шарқда момақалдироқ, кундузи ғарбда дўл. Тунда ва эрталаб шарқда туман.

    Қостанай вилояти – Ғарб, шимол ва шарқда момақалдироқ, кундузи дўл. Тунда ва эрталаб туман. Жанубда кучли иссиқ – 35°C. Шамол – 15-20 м/с.

    Қизилўрда вилояти – Кундузи марказ ва жанубда момақалдироқ, шамолли ҳодисалар, чангли бўрон. Шамол – 15-20 м/с.

    Манғистау вилояти – Кундузи кучли иссиқ – 38-40°C.

    Павлодар вилояти – Кундузи ғарб, шимол ва шарқда момақалдироқ. Тунда ушбу ҳудудларда туман.

    Шарқий Қозоғистон вилояти – Шимол, шарқ ва жанубда кучли ёмғир, дўл ва шамол. Тунда ва эрталаб туман. Шамол – 15-25 м/с.

    Туркистон вилояти – Тоғли жойларида кундузи шамол 15-20 м/с.

    Улитау вилояти – Шимол, шарқ ва марказий ҳудудларда момақалдироқ кутилмоқда.

