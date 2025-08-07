Ёмғир, довул ва дўл: Қозоғистоннинг деярли барча ҳудудларида об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди
ASTANA. Kazinform – 7 август куни Қозоғистоннинг 16 вилоятида об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилинди. Бу ҳақда «Қазгидромет» РДКга хабар берди.
Астана – Кундузи момақалдироқ, дўл ва кучли шамол (15-20 м/с) кутилмоқда.
Абай вилояти – Тунги пайтда шарқ ва марказий ҳудудларда момақалдироқ, кундузи ғарбда – момақалдироқ ва дўл. Тунда ва эрталаб вилоят шимолида туман. Шамол йўналишини ўзгартиради, 15-20 м/с.
Ақтўбе вилояти – Тунда ғарбий, шимолий ва марказий қисмларда момақалдироқ. Шамол – 15-20 м/с. Кундузи жанубда кучли иссиқ – 37°C.
Ақмола вилояти – Кундузи шимол ва шарқда кучли ёмғир, дўл, шамол. Тунда ғарб ва жанубда момақалдироқ. Шамол – 15-25 м/с.
Атирау вилояти – Тунда шарқда момақалдироқ. Кундузи бутун ҳудудда кучли иссиқ – 35-38°C.
Алмати вилояти – Кундузи тоғли ҳудудларда момақалдироқ. Ғарб ва шимолда кучли иссиқ – 35°C.
Шарқий қозоғистон вилояти – Тунда ғарб, шимол ва шарқда момақалдироқ. Кундузи шарқда момақалдироқ ва дўл. Тунда ва эрталаб шимолида туман. Шамол – 15-20 м/с.
Жамбил вилояти – Тоғли ҳудудларда кундузи момақалдироқ. Шамол – 15-20 м/с.
Ғарбий Қозоғистон вилояти – Кундузи шимол ва шарқда момақалдироқ ва дўл. Жанубда кучли иссиқ – 35°C.
Қарағанди вилояти – Ғарб ва шарқда момақалдироқ, кундузи ғарбда дўл. Тунда ва эрталаб шарқда туман.
Қостанай вилояти – Ғарб, шимол ва шарқда момақалдироқ, кундузи дўл. Тунда ва эрталаб туман. Жанубда кучли иссиқ – 35°C. Шамол – 15-20 м/с.
Қизилўрда вилояти – Кундузи марказ ва жанубда момақалдироқ, шамолли ҳодисалар, чангли бўрон. Шамол – 15-20 м/с.
Манғистау вилояти – Кундузи кучли иссиқ – 38-40°C.
Павлодар вилояти – Кундузи ғарб, шимол ва шарқда момақалдироқ. Тунда ушбу ҳудудларда туман.
Шарқий Қозоғистон вилояти – Шимол, шарқ ва жанубда кучли ёмғир, дўл ва шамол. Тунда ва эрталаб туман. Шамол – 15-25 м/с.
Туркистон вилояти – Тоғли жойларида кундузи шамол 15-20 м/с.
Улитау вилояти – Шимол, шарқ ва марказий ҳудудларда момақалдироқ кутилмоқда.