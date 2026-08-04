Ёқилғи тақчиллиги: Мўғулистонда бензин давлат рақамларига қараб сотила бошлади
ASTANА. Кazinform — Мўғулистон ҳукумати бензин савдосига вақтинчалик чеклов жорий қилди. Август ойининг ўрталарига қадар бензин автомобилнинг давлат рақами жуфт ёки тоқ бўлишига қараб сотилади. Бундан ташқари, бир вақтнинг ўзида сотиб олиш мумкин бўлган максимал миқдор 50 минг тугрик (тахминан 14 доллар) билан чекланган, деб хабар беради Montsame.
Чекловлар 4 август куни соат 00:00 дан кучга кирди ва 15 августгача давом этади. Энди ҳайдовчилар бензинни фақат автомобилининг давлат рақами жуфт ёки тоқ бўлишига қараб сотиб олишлари мумкин. Шунингдек, ёқилғи қуйиш шохобчаларида идишларга бензин қуйиш тақиқланган.
Ҳукумат бундай чоралар мавжуд ёқилғи захираларини самарали тақсимлаш, ёқилғи қуйиш шохобчаларидаги навбатларни камайтириш ва қишлоқ жойларига узлуксиз ёқилғи етказиб беришни таъминлаш имконини беради, деб ҳисоблайди.
Саноат ва минерал ресурслар вазири Гонгорин Дамдиням ёқилғи тақчиллигини нефть ва нефть маҳсулотлари етказиб беришдаги глобал логистика узилишлари ва халқаро энергетика инқирози билан боғлади.
Мўғулистон ўз захираларини тўлдириш учун қўшимча таъминот манбаларини излай бошлади. Бундан ташқари, мамлакат расмийлари Россия билан нефть маҳсулотлари экспортини кўпайтириш масаласини муҳокама қилмоқда ва Жанубий Корея ҳукумати ва маҳаллий нефтни қайта ишлаш заводлари билан янги таъминот бўйича музокаралар олиб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон биржаларида нефть нархи пасайди.