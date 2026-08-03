KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Жаҳон биржаларида нефть нархи пасайди

    ALMATY. Кazinform – 3 август ҳолатига кўра, жаҳонда нефть нархи пасайди.

    нефть
    Фото: afk.kz

    Биржадаги савдо маълумотларига кўра, WТI хом нефтининг нархи 5,95% га пасайиб, бир баррел учун 79,63 долларни ташкил этди. Brent нефти эса 5,20% га пасайиб, 83,36 долларни ташкил этди.

    Шу билан бирга, Urals хом нефтининг нархи бироз пасайиб (-0,97%), 1 баррел учун 84,56 долларни ташкил этди.

    Таъкидлаш жоизки, аввалроқ Қозоғистон, Саудия Арабистони ва Россия каби еттита ОПEК+ давлати 2026 йил сентябридан бошлаб нефт қазиб олишни кунига 188 минг баррелга оширишга келишиб олган эди.

    Эслатиб ўтамиз, ОПEК+ йиғилиши олдидан нефть нархи 90 долларга яқинлашгани ҳақида хабар берган эдик.

    Нефть Нарх-наво Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф