Йилига 450 минг тонна: Шимолий Қозоғистонда ёғ ишлаб чиқариш заводи қурилади
ASTANA. Kazinform — Шимолий Қозоғистон вилоятида халқаро агросаноат холдинги Tiryaki Agro компанияси иштирокида йирик инвестиция лойиҳаси амалга оширилади. Компания Qyzyljar махсус иқтисодий зонасида ўсимлик ёғи ишлаб чиқариш заводини ташкил этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Йилига 450 минг тоннагача тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш қувватига эга замонавий ёғ экстракция заводини қуриш режалаштирилган. Корхона Марказий Осиёдаги энг йирик корхоналардан бири бўлиши ва ҳудуднинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш саноатини ривожлантиришга катта ҳисса қўшиши кутилмоқда.
“Завод кунгабоқар, рапс ва зиғир ёғи ишлаб чиқаради. Кунига 1500 тоннагача хом ашё қайта ишланади”, — дейилади хабарда.
Лойиҳани ушбу ҳудудда амалга оширишга хом ашёнинг кўплиги (кунгабоқар, рапс ва зиғир уруғи етиштирилади), шунингдек, ҳудуднинг географик жойлашуви ёрдам берди.
Бу логистика масалаларини соддалаштиради ва асосий экспорт бозорларига кириш имконини беради.