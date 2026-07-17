Йил бошидан буён 23 мингдан ортиқ қозоғистонлик сайёҳ Тожикистонга борган
ASTANA. Kazinform — Тожикистоннинг туризм соҳаси барқарор ўсишни намоён этмоқда ва 2026 йил якунларига кўра ушбу мамлакат 2 миллиондан ортиқ хорижий сайёҳни қабул қилишни режалаштиряпти, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Душанбедаги мухбири.
Тожикистон Туризмни ривожлантириш қўмитаси раиси Жамшед Жўрахонзода ҳисобот матбуот анжуманида 2026 йилнинг биринчи ярмида мамлакатга 889,4 минг нафар хорижий сайёҳ келганини маълум қилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 16,7 фоизга кўп.
Хорижий сайёҳларнинг 90 фоизи МДҲ давлатларидан келган, қолган қисми эса узоқ хориж мамлакатлари фуқароларидан иборат.
Энг кўп сайёҳ Ўзбекистондан келган — 510,4 минг нафар. Кейинги ўринларда Россия — 175,8 минг, Қирғизистон — 89 минг, Қозоғистон — 23,1 минг ва Хитой — 22,7 минг сайёҳ қайд этилган.
Қўмита раиси Тожикистон учун экологик, аграр, маданий ва тарихий туризм устувор йўналиш бўлиб қолаётганини таъкидлади. Шунингдек, ҳукумат олис ҳудудларда меҳмонхоналар, кемпинглар, мобил алоқа хизмати ва туристик инфратузилмани ривожлантиришни режалаштирмоқда.
Унинг сўзларига кўра, туризм соҳасини рағбатлантириш чоралари натижасида 2026 йил якунига қадар Тожикистонга келадиган хорижий сайёҳлар сони 2 миллиондан ошиши кутилмоқда.