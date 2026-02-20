19:10, 20 Февраль 2026 | GMT +5
Йил бошида ўзбекистонликлар энг кўп борган ТОП-10 давлат
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида 589 647 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 38,2 минг нафарга ёки 6,9 % га ошган.
2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:
- Қирғиз Республикаси — 232 174 нафар;
- Тожикистон — 98 659 нафар;
- Қозоғистон — 88 012 нафар;
- Саудия Арабистони — 62 655 нафар;
- Россия — 32 291 нафар;
- Туркия — 17 288 нафар;
- БАА — 16 030 нафар;
- Таиланд — 6 890 нафар;
- Хитой — 6 117 нафар;
- Миср — 4 585 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.