OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:10, 20 Февраль 2026 | GMT +5

    Йил бошида ўзбекистонликлар энг кўп борган ТОП-10 давлат

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида 589 647 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 38,2 минг нафарга ёки 6,9 % га ошган.

    2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси — 232 174 нафар;
    • Тожикистон — 98 659 нафар;
    • Қозоғистон — 88 012 нафар;
    • Саудия Арабистони — 62 655 нафар;
    • Россия — 32 291 нафар;
    • Туркия — 17 288 нафар;
    • БАА — 16 030 нафар;
    • Таиланд — 6 890 нафар;
    • Хитой — 6 117 нафар;
    • Миср — 4 585 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!