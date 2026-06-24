Япониянинг юқори тезликдаги поездлари янги люкс хизмат турини таклиф қилмоқда
ASTANA. Kazinform — Японияда самолётлардаги каби шахсий купеларга эга «Supreme Class» хизмати юқори тезликдаги поездларда жорий этилади, деб хабар беради Euronews.
Тезлиги ва қулайлиги билан машҳур бўлган япон синкансэн юқори тезликдаги поездлари энди янада қулайроқ бўлади. Жорий йил кузидан бошлаб йўловчилар эшиги ёпиладиган, ётқизиладиган ўриндиқлар ва шахсий Wi-Fi тармоғига эга алоҳида купеларни буюртма қилиш имконига эга бўладилар.
Япониянинг машҳур юқори тезликдаги поездлари янги люкс хизмат турини жорий этмоқда.
1 октябрдан бошлаб йўловчиларга шахсий купелар таклиф этилади.
Самолётнинг биринчи синфига ўхшаш бу купелар хизмат бошланган пайтдан бошлаб кунига тахминан 12 та поездда мавжуд бўлади. Йил охиригача эса улар сони суткасига 30 та поездгача оширилади.
Central Japan Railway Company ва West Japan Railway Company 2028 йил охирига келиб «Supreme Class» купелари Токайдо йўналиши бўйлаб ҳаракатланадиган барча синкансэн поездларининг тахминан 30 фоизида пайдо бўлишини маълум қилди.
Янги купелар қандай бўлади?
«Supreme Class» учун икки хил вариант таклиф этилади.
Биринчи вариант диван ва кенгроқ ўриндиқлар билан жиҳозланган бўлиб, икки йўловчига мўлжалланган. Иккинчи вариант эса ихчамроқ бўлиб, якка саёҳат қилувчи йўловчилар учун мўлжалланган.
Ихчам купелар Токио ва Нагоя ўртасидаги «Нодзоми» синкансэн поездларида мавжуд бўлади. Бир йўналиш учун билет нархи 32 440 иен (тахминан 176 евро)ни ташкил этади.
Кенгроқ купенинг нархи эса 47 060 иен (тахминан 255 евро) бўлади. Иккинчи йўловчи учун қўшимча асосий билет ва тезкор поезд билети харид қилиш талаб этилади.
Матбуот анжуманида JR Central президенти Сюнсукэ Нива янги хизматнинг жорий этилиши «юқори даражадаги хизмат кўрсатишни кутадиган мижозлар учун энг яхши сервисни тақдим этиш имконини беришини» таъкидлади.
Компания шунингдек, келгуси йил апрелидан бошлаб юқори тезликдаги поездларда ҳаракатланувчи қулфланадиган эшикларга эга ярим шахсий купелар ҳам пайдо бўлишини маълум қилди. Бироқ улар тўлиқ ёпиқ жой бўлмайди, балки баланд ажратгичлар ва кенгроқ шахсий ҳудудга эга ўринлар кўринишида бўлади.
Креслоларнинг тузилиши махсус ишлаб чиқилган: ўриндиқни орқага ташлаганда унинг ташқи қисми орқада ўтирган йўловчига халақит бермайди.