Япониянинг йирик компаниялари янги сунъий интеллект платформасини ишлаб чиқмоқда
ASTANA. Kazinform — Япониянинг йирик корпорациялари — SoftBank, NEC, Honda Motor ва Sony Group — ўзларининг сунъий интеллект платформасини ишлаб чиқмоқдалар, деб хабар беради Kyodo.
Компаниялар ички бозор учун илғор СИ тизимларини жорий этади. Лойиҳада SoftBank, NEC, Honda Motor ва Sony Group иштирок этмоқда.
Манбага кўра, ташаббус АҚШ ва Хитой ечимлари билан рақобатлаша оладиган СИ моделларини ишлаб чиқишни тезлаштиришга қаратилган. Шунингдек компаниялар Япония ҳукуматининг молиявий кўмагига умид қилмоқдалар.
Келажакда ишлаб чиқувчилар саноат роботлари учун бошқарув тизимларини ўз ичига олган маҳсулот турларини кенгайтиришни режалаштирмоқдалар. Янги корхона 100 га яқин сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилишни режалаштирган. Лойиҳага SoftBankнинг юқори лавозимли амалдори раҳбарлик қилади.
SoftBank ва NEC ишлаб чиқишга раҳбарлик қилади ва кейинчалик уларга Токиода жойлашган Preferred Networks қўшилади.
Янги компания New Energy and Industrial Technology Development Organizationга молиялаштириш учун ариза беришни режалаштирмоқда. Бу - маҳаллий сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш учун тахминан 1 триллион иен (тахминан 6,3 миллиард АҚШ доллари) ажратиш ниятида бўлган давлат агентлиги.