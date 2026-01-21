16:38, 21 Январь 2026 | GMT +5
Японияда сайёҳлик вертолёти йўқолиб қолди
ASTANA. Kazinform - Япониянинг Кумамото префектурасида бортида уч киши бўлган сайёҳлик вертолёти йўқолиб қолди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Yomiuri Shimbun нашрининг хабар беришича, Япониянинг Ер, инфратузилма, транспорт ва туризм вазирлиги сайёҳлик вертолёти Кумамото префектурасидаги Асо вулқони ҳудудида учиши режалаштирилганини маълум қилди.
Вазирлик маълумотларига кўра, вертолёт бортида учувчи ва Тайвандан икки йўловчи бўлган.
Таъкидланишича, парвоз пайтида вертолёт фалокат сигналини берган, бироқ ўз вақтида базага қайтмаган. Шу муносабат билан ҳудудда қидирув-қутқарув ишлари бошланган.
Вазирлик ҳодиса ҳолатлари бўйича тергов давом этаётганини қўшимча қилди.