Японияда компаниялар банкротлиги сўнгги 12 йилдаги энг юқори даражага етди
ASTANA. Kazinform — Японияда 2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида корпоратив банкротликлар сони сўнгги 12 йил ичида илк бор 5 мингдан ошди, деб хабар беради Kyodo News.
Tokyo Shoko Research тадқиқот компанияси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойлари оралиғида қарзи камида 10 миллион иена (тахминан 62 минг АҚШ доллари) бўлган 5 346 та компания банкрот деб топилган.
Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,1 фоизга кўп. Бундай кўрсаткич сўнгги марта 12 йил аввал қайд этилган.
Мутахассислар фикрича, иена курсининг қадрсизланиши инфляцияни жадаллаштириб, айниқса кичик ва ўрта бизнесга сезиларли таъсир кўрсатган.
Бундан ташқари, ишчи кучи етишмовчилигининг сурункали тус олгани ҳам вазиятни янада мураккаблаштирмоқда. Tokyo Shoko Research мутахассислари куз фаслида банкротликлар сонининг ўсиш суръати янада кучайиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
Маълумотларга кўра, банкрот бўлган компанияларнинг тахминан 90 фоизини ходимлари сони 10 нафардан кам бўлган корхоналар ташкил этади. Шунингдек, ҳолатларнинг қарийб 80 фоизи мажбуриятлари 100 миллион иенадан ошмайдиган компаниялар ҳиссасига тўғри келади.
Соҳалар кесимида энг кўп банкротлик хизмат кўрсатиш соҳасида қайд этилди — 1 819 та ҳолат (+7,2%). Иккинчи ўринда қурилиш соҳаси бўлиб, унда 1 026 та компания банкротга учраган.
Эслатиб ўтамиз, Япония иенаси сўнгги 40 йилдаги энг паст даражага яқинлашгани ҳақида хабар берилган эди.