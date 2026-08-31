Японияда 400 минг киши кучли жала хавфи ҳақида огоҳлантирилди
ASTANA. Kazinform - Япониянинг марказий қисмида жойлашган Фукуи префектурасида кучли жала ёғиши туфайли юқори хавф даражаси эълон қилинди. Тошқинлар, кўчкилар ва сув босган йўллар ҳақида хабарлар келиб тушганидан сўнг, қарийб 400 минг киши хавфсизликни таъминлаш чораларини кўришга чақирилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Kyodoга таяниб.
Япония Метеорология агентлиги якшанба куни префектуранинг бир нечта ҳудуди учун махсус огоҳлантириш эълон қилди. Фукуи, Оно ва Кацуяма шаҳарларида дастлаб хавфнинг энг юқори, бешинчи даражаси амал қилган.
Кейинчалик огоҳлантириш тўртинчи даражага туширилди. Бу даража хавфли ҳудудларда яшовчи аҳолини эвакуация қилиш зарурлигини назарда тутади.
Кучли жала ёмғирлари уйлар ва йўлларни сув босишига олиб келди, айрим дарёлар эса ўз қирғоқларидан тошиб кетди. Шунингдек, кўчкилар содир бўлгани ва сув босган йўл участкаларида автомобиллар ҳаракатсиз қолиб кетгани ҳақида хабарлар келиб тушди.
Якшанба куни эрталабгача бўлган 24 соат ичида Кацуяма, Сакаи ва Фукуи шаҳарларида 300 миллиметрдан ортиқ ёғингарчилик ёғди. Бу кўрсаткич айрим ҳудудлар учун рекорд даража бўлди.
Ҳокимият сув сатҳининг кўтарилиши сабабли Сакаи шаҳридаги тўғондан сувни фавқулодда чиқариш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу сув омборида қўшимча бўш жой ҳосил қилиш ва унинг тўлиб кетиши хавфини камайтириш имконини беради.
Метеорологлар кучли ёмғирлар давом этиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Душанба кунига қадар Япониянинг шимоли-шарқий ҳудудларида беқарор об-ҳаво сақланиб қолади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Непалда вайронкор сув тошқини оқибатида 764 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди.