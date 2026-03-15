Япония ва Жанубий Кореядаги ватандошлар референдумда овоз беришни бошлади
ASTANА. Кazinform – Чет элда ташкил этилган референдум участкалари Сеул ва Токиода овоз бериш учун очилди. Бу ҳақда ҚР Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги мамлакатнинг янги Конституцияси бўйича референдумда овоз бериш жараёнини хориждаги референдум участкаларида нашр этиш ишларини бошлади.
Чет элдаги барча референдум участкалари Қозоғистон дипломатик ваколатхоналари ҳудудларида ташкил этилган.
Қозоғистонликлар Корея ва Японияда биринчи бўлиб овоз беришади.
Сеулдаги 422-сонли ва Токиодаги 425-сонли сайлов участкалари маҳаллий вақт билан соат 07:00 да овоз бериш учун биринчи бўлиб очилди.
– Чет элдаги барча референдум участкаларида овоз бериш жараёни ҳақидаги маълумотлар бизнинг каналимизда тизимли равишда тақдим этилади, – дейилади ТИВ хабарида.
Эслатиб ўтамиз, референдум куни Қозоғистон фуқаролари 54 мамлакатда овоз беришлари мумкин.